Yana Malaiko un anno fa l’orrore Il padre | Non riesco ad accettare che mia figlia non ci sia più

Castiglione delle Stiviere (Mantova), 31 gennaio 2025 – “Non so quando arriverà il giorno in cui potrò dire, se non proprio ‘sto bene’, almeno ‘sto meglio’. Anzi, lo so: quel giorno non arriverà mai”. Oleksandrè quello di sempre: massiccio, compatto, l’aria determinata dell’uomo venuto dall’Ucraina che ha preso di petto l’esistenza. Si scioglie all’improvviso nella commozione nel ricordo della. Si chiamava. Un viaggio nella vita durato soltanto ventitré anni. È stato troncato la notte fra il 19 e il 20 gennaio del 2023 nel chiuso di un appartamento a Castiglione delle Stiviere, in un condominio tanto alto e imponente da essere conosciuto come “grattacielo”. Per tredici giorni, fino al pomeriggio del primo febbraio, una catasta di legna, del fogliame sono stati, insieme, la tomba e il sudario di, nelle campagne tra Castiglione e Lonato del Garda.