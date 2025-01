Donnaup.it - Vestiti asciutti e profumati sul termosifone: ecco la tecnica giusta!

Ammettiamolo, tutte prima o poi cediamo alla tentazione di sistemare isul, ma non sempre poi risultano, anzi.L’umidità intrisa tra le trame spesso si sedimenta rendendo maleodoranti i nostri abiti.Eppure invertire questo trend è possibile, a patto, però, di attuare alcune accortezze prima di iniziare. Pulite bene i caloriferi, togliete la polvere anche tra le fessure ed eliminate le eventuali macchie di sporco. Verificate, poi, che funzionino correttamente, sfiatate le valvole e controllate che l’acqua circoli in tutti i radiatori.Togliete subito i panni dal cestello della lavatrice per impedire la formazioni di quel sentore di chiuso, nauseabondo e sgradevole. Strizzateli bene e tirateli per appianare le pieghe più evidenti.E poi?come sfruttare i caloriferi per deodorare il bucato in maniera inebriante grazie solo ai rimedi naturali.