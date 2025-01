Metropolitanmagazine.it - Verissimo, Luca Calvani, Eva Henger, Eleonora Giorgi tra gli ospiti del weekend 1-2 febbraio

Nuovo doppio appuntamento, ricco di emozioni, con “”, condotto da Silvia Toffanin sabato 1 e domenica 2su Canale 5., tutti glidel1-2Sabato, alle ore 16.30: In esclusiva, a, Andrea Rizzoli, presenta “Non ci sono buone notizie”, un libro, un diario intimo, in cui parla dell’anno più difficile, ma allo stesso tempo più intenso, vissuto da sua madree dalla sua famiglia, dal giorno in cui è stato diagnosticato all’attrice un tumore al pancreas. Tra rigore sportivo ed estro creativo, prima volta aper il campione di scherma Tommaso Marini. E ancora: la storia di una grande amicizia, quella tra Thais Wiggers e Juliana Moreira, il periodo delicato di Nikita Pelizon, vincitrice della settima edizione di “Grande Fratello Vip” e la nuova fase di vita, lontana dalla tv, di Ana Laura Ribas.