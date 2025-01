Metropolitanmagazine.it - Valanga a Bardonecchia, nessun coinvolto

È di questa mattina la notizia dellache si è staccata questa mattina nella zona del Vallon Cros, nel territorio del comune di, in Val di Susa (Torino). Dopo la segnalazione, sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco, più un elicottero Drago 66, l’elicottero del 118, il soccorso alpino e le unità cinofile. Fortunatamente nei soccorsi non sono stati trovate persone coinvolte, nonostante sia accaduto in una località sciistica., intervengono i soccorsiA dare la notizia il Soccorso alpino piemontese, che parla di “un evento spontaneo che non hané persone né le piste da sci”. Sul posto sono intervenuti anche il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte, insieme con il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese con l’unità cinofila.