Iltempo.it - Ucraina, "i soldati nordcoreani si sono ritirati". Ma il Cremlino nega: "Speculazioni"

Potrebbe essere durato solo una manciata di mesi il sostegno deialle truppe russe impegnate nell'invasione dell'. Secondo il "Noew York Times", infatti, i militari dello Stato dell'Asia orientale sidal fronte nella regione di Kursk per le gravi perdite subite. Le forze di Pyongyang, circa 11 mila uomini, erano arrivate in Russia lo scorso novembre per aiutare Mosca a respingere l'offensiva. Tuttavia,circa due settimane che non vengono più avvistate in prima linea. Nel frattempo, avrebbero subito ingenti perdite: secondo il generale Oleksandr Syrsky, comandante delle forze armate ucraine, il contingente nordcoreano si sarebbe addirittura dimezzato in tre mesi. Le truppe ucraine che hanno affrontato ihanno descritto questi ultimi come "combattenti feroci", ma che, a causa di una scarsa organizzazione interna e della mancanza di coordinamento con le unità russe, hanno presto dovuto fare i conti con numero imprevisto di vittime.