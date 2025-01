Ilgiorno.it - St Ambroeus, quando il calcio è accoglienza: la squadra multietnica di Milano dove si grida “gol” in dieci lingue diverse

, 31 gennaio 2025 – Oltre il novantesimo, oltre quella rete che separa il campo in erba sintetica da accoglienti tribune, oltre le difficoltà di chi lontano dal rettangolo verde deve combattere ogni giorno per sperare in un futuro migliore, c’è un miracolo sportivo: St., nome milanesissimo ma sangue misto, lanessuno è straniero. Anche senza permesso di soggiorno. Lì, alla periferia della metropoli, il pallone calciato da piedi ruvidi ed educati fa divertire tutti. Ma ancor di più unisce e aiuta. Cuore e allenamenti L’impegno, la passione, il cuore di chi orgogliosamente si sente parte integrante di questa società dilettantistica fondata nel 2018 come foce naturale di tre progetti calcistici che per comune denominatore hanno “l’inclusione“ (Black Panthers, Sankhara FC e Corelli Boys, ovvero squadre dei centri di rifugiati di) sono stati premiati due mesi fa con l’Attestato di Benemerenza agli Ambrogini d’Oro 2024.