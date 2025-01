Sanità | medici in fuga dal Ssn in 6 anni dimissioni triplicate

Leggi su Ildenaro.it

In sei, il numero diche si sono dimessi dal Servizio sanitario nazionale è triplicato: nel 2016 erano 1.564, nel 2022 4.349. Ed è estremamente probabile che negli ultimi duetale numero sia ulteriormente cresciuto. Il dato, presentato dal ministero della Salute nel corso dell’audizione in Commissione Affari sociali sul riordino delle professioni sanitarie, è eloquente: ladeidagli ospedali pubblici è oramai un’emergenza. Al contempo, risulta altrettanto impressionante la crescita registrata tra il 2021 ed il 2024 del numero di borse di specializzazione non accettate dai neo-, passato complessivamente dal 10% al 29%. “Come ripetiamo spesso, il Servizio sanitario nazionale non è più attrattivo – dichiara Guido Quici, presidente della Federazione Cimo-Fesmed -.