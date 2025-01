Sport.quotidiano.net - Sangiustese. "A Fano abbiamo solo da perdere. Voglio una squadra sempre sul pezzo»

Leggi su Sport.quotidiano.net

"Contro l’ultima della classe c’èda, non dobbiamo sottovalutare il match controma stare sule concentrati". Luigi Giandomenico, allenatore della, chiede alladi ripetere le stesse prestazioni offerte nel girone di ritorno. "Ilnon è unaallo sbando, ha perso per ungol contro Maceratese e Montegranaro, sarà una gara come le altre". I rossoblù sono reduci dal pareggio con il Chiesanuova. "I giocatori hanno disputato una grande partita, ci manca un rigore". Però sul piano del gioco è un’altrarispetto a quella di qualche mese fa. "Come prestazioni – risponde l’allenatore – i ragazzi ne hanno offertedi buon livello, magari adesso siamo più concreti, siamo maturati, c’è maggior feeling tra i giocatori. Non dimentichiamo che siamo partiti con una rosa rivoluzionata rispetto allo scorso anno ed è comprensibile che fosse necessario del tempo per conoscersi tra giocatori, ora stiamo associando i due aspetti: cioè le prestazioni con i risultati".