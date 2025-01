Terzotemponapoli.com - Parla lo scopritore di Comuzzo

Leggi su Terzotemponapoli.com

Il Napoli e: a Kisskissnapoli.it hato il talent scout che ha scoperto il giovane difensore, Vittorio Fioretti. Di seguito le sue dichiarazioni. “Seguivo molto il Pordenone e soprattutto il settore giovanile di cui vedevo tutte le partite. Vidi questo ragazzo che veniva dal settore giovanile dell’Udinese, ma era già seguito dall’Atalanta. Insieme a Pietro c’era il suo fratello gemello ed insieme si allenavano lì.era già seguito da tante squadre, ma il fratello non lo voleva nessuno”. C come Couzzo, C come Corvino“Nei con Corvino e gli dissi ‘se non diventa calciatore lui (Pietrondr.) non capisco nulla di calcio, ma devi prendere anche il fratello’. Corvino fu bravo a prendere entrambi, il papà e la famiglia furono contenti di portarli a Firenze.