Non puoi guidare l’auto se non hai questo foglio | se ti beccano ti tocca pagare oltre 3 mila euro di multa

Se ti fermano ad un posto di blocco ti chiedono la patente, il libretto ed un altroessenziale per non incorrere in sanzioniIl posto di blocco è un’area istituita dalle forze dell’ordine per effettuare controlli su tutti i conducenti che transitano. A differenza del posto di controllo, che si limita a verifiche a campione su alcuni automobilisti, il posto di blocco comporta controlli sistematici e obbligatori per tutti i veicoli in circolazione. Il conducente ha l’obbligo di fermarsi e soddisfare le richieste degli agenti.Durante un posto di blocco, i conducenti sono tenuti a esibire documenti essenziali, quali la patente di guida, la carta di circolazione e l’assicurazione del veicolo. Gli agenti possono ineffettuare ulteriori ispezioni, come il controllo del portabagagli o la verifica dell’equipaggiamento del veicolo.