Partito Liberaldemocratico tre bergamaschi fra i vertici

Un passo importante per la politica bergamasca: durante il primo Congresso del Partito Liberaldemocratico a San Lazzaro di Savena, tre talentuosi rappresentanti della provincia sono saliti ai vertici nazionali, portando nuova energia e idee fresche. Beppe Facchetti, Valter Grossi e Igor Napoli incarnano l'impegno locale con sguardo rivolto al futuro, dimostrando che anche i territori più piccoli possono fare la differenza nella scena politica nazionale.

Nelle giornate di sabato 28 e domenica 29 giugno si è svolto a San Lazzaro di Savena (BO) il primo Congresso del Partito Liberaldemocratico, che ha visto la partecipazione di 300 delegati e l’elezione a segretario di Luigi Marattin e di Andrea Marcucci a presidente del partito. Sono tre i bergamaschi che figurano all’interno degli organi eletti: Beppe Facchetti e Valter Grossi, eletti nella Direzione Nazionale Igor Napoli, membro dell’Assemblea Nazionale Nel prossimo autunno verranno eletti gli organi regionali e provinciali, con il coinvolgimento diretto degli iscritti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Partito Liberaldemocratico, tre bergamaschi fra i vertici

