Ngonge come Rafa Marin | il Napoli propone al Torino il prestito a 1 milione con diritto di riscatto Tuttosport

Il mercato si scalda e le trattative tra Napoli e Torino si fanno più intense: il club azzurro propone un prestito oneroso con diritto di riscatto per Cyril Ngonge, gettando le basi per una possibile operazione simile a quella di Rafa Marin. Mentre le richieste del Torino restano una barriera, un velo di ottimismo inizia a delinearsi, aprendo nuove prospettive per il futuro dell’attaccante belga. La strada verso l’accordo potrebbe essere più vicina di quanto si pensi...

C'è ancora distanza per il trasferimento di Cyril Ngonge al Torino; le richieste del Napoli, infatti, non convincono i granata. Ma nelle ultime ore è iniziato a filtrare ottimismo. E gli azzurri potrebbero imbastire una trattativa simile a quella per Rafa Marin al Villarreal. Per Ngonge il Napoli propone prestito oneroso con diritto di riscatto. Nicolò Schira su Tuttosport scrive: Ora inizia a filtrare un certo ottimismo da parte di tutte le componenti presenti all'interno della trattativa. Un affare che potrebbe andare in porto – anche per accontentare il Napoli, che spinge per una cessione a titolo definitivo – con la formula del prestito oneroso (1 milione) con diritto di riscatto (7-8 milioni) che potrebbe, però, diventare obbligo allo scattare di determinate condizioni.