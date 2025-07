Ucraina Trump | ‘Zero progressi dopo la chiamata a Putin non sono contento’ La Russia lancia 550 tra missili e droni

Dopo la telefonata tra Trump e Putin, le speranze di progresso sull’Ucraina si sgretolano ancora una volta. La Russia, approfittando della situazione, ha lanciato oltre 550 missili e droni contro il Paese, evidenziando come, nonostante le parole, nulla sia cambiato sul campo. La delusione di Trump mette in evidenza davvero quanto sia fragile la diplomazia in questo conflitto senza fine. E ora, la questione si fa ancora più intricata...

Nulla di fatto, di nuovo, dopo la telefonata tra Donald Trump e Vladimir Putin. Nel pomeriggio di giovedì le parti avevano fatto circolare i contenuti del colloquio, ma nella notte italiana è stato il tycoon a cedere alla delusione e ammettere che la chiacchierata tra i due leader non ha portato alcun risultato: “Non ho fatto alcun progresso sull’ Ucraina con Putin. Non sono contento “. E la Russia ne approfitta riversando sul Paese attaccato, nella notte, almeno 550 tra missili e droni, come riferito dalle autorità di Kiev, in uno degli attacchi più violenti dall’inizio del conflitto. Il presidente americano torna poi sul tema del blocco di alcune armi all’Ucraina, sostenendo che il sostegno non si fermerà ma che questo deve essere ricalibrato in base alle esigenze di sicurezza interna al Paese: “Le abbiamo date e continuiamo a farlo, ma dobbiamo essere sicuri di averne abbastanza per noi”, ha detto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ucraina, Trump: ‘Zero progressi dopo la chiamata a Putin, non sono contento’. La Russia lancia 550 tra missili e droni

In questa notizia si parla di: putin - ucraina - trump - sono

Russia-Ucraina, attesa per Putin. Trump: “Pronto a volare a Istanbul”. Zelensky c’è - Domani, Istanbul diventa teatro di un atteso incontro tra delegazioni russe e ucraine, fortemente voluto da Vladimir Putin.

Trump: «Ho detto a Putin che non sono contento della situazione in Ucraina» Vai su Facebook

UCRAINA I Trump: 'Nessun progresso con Putin, non sono contento della situazione. Continuiamo a dare armi a Kiev". Il leader del Cremlino al telefono con il presidente Usa: "Non arretriamo" #ANSA Vai su X

Ucraina, Trump: Nessun progresso con Putin; Droni e missili russi su Kiev, attacco notturno. Trump telefona a Putin: Nessun progresso - Aggiornamento del 04 Luglio delle ore 09:00; Trump: 'Nessun progresso sull'Ucraina con Putin, continuiamo a dare armi a Kiev'.

Ucraina, Trump: ‘Zero progressi dopo la chiamata a Putin, non sono contento’. La Russia lancia 550 tra missili e droni - Il presidente USA ammette il fallimento del colloquio con Putin mentre Mosca sferra uno degli attacchi più massicci dall'inizio della guerra ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

Trump: «Nessun progresso sull'Ucraina con Putin, non sono contento» - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di "non aver fatto alcun progresso" verso un cessate il fuoco in Ucraina durante la conversazione telefonica con il suo omologo russo Vladimi ... Riporta msn.com