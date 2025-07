Esplosione Roma il boato visibile anche sui sismogrammi L' incendio ha provato effetti a catena

Un’improvvisa esplosione a Roma ha scosso la città, lasciando un segno visibile anche sui sismogrammi e provocando effetti a catena. Come evidenziato dal ricercatore Ingv Simone Atzori sui social, il boato di stamattina al distributore di benzina ha sconvolto i cittadini e richiamato l’attenzione sulla potenza di questo incidente. Ma cosa si cela dietro questa esplosione? Scopriamolo insieme.

Una esplosione in un distributore di benzina visibile anche sui sismogrammi. Come mostra sui social Simone Atzori, ricercatore Ingv, si vedono gli effetti del fortissimo boato di stamattina a Roma. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Esplosione Roma, il boato visibile anche sui sismogrammi. «L'incendio ha provato effetti a catena»

In questa notizia si parla di: esplosione - roma - boato - visibile

Esplosione a Roma, boato all’alba al Prenestino: colonna di fumo e diversi feriti. Evacuata la zona - Una violenta esplosione ha scosso Roma questa mattina, alle prime luci dell'alba, provocando un boato assordante e una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza.

Dal live streaming della cam posta sul quartiere di Prati che dà su un ampio panorama di Roma. È ben visibile (ve l'ho zoommato) alle 8.05 una prima nuvola di fumo che si alza, alle 8.19 l'esplosione al distributore di benzina e poco dopo il boato sentivo fino Vai su X

#Roma Incidente a un distributore di benzina. Un forte boato al prenestino si è sentito in molti quartieri della capitale. L'incidente è stato provocato dal distacco di una pompa di una cisterna. Un'alta colonna di fumo è visibile da diversi punti della città. Vai su Facebook

Roma, esplosione in un distributore di benzina: colonna di fumo visibile da chilometri di distanza; Esplosione Roma, nuvola di fumo visibile in tutta la città. I testimoni: «Un boato enorme che ha fatto tremare; Incidente a un distributore di benzina: esplosione a Roma, il boato sentito in mezza città. «Tremavano le pare.

Esplosione Roma, il boato visibile anche sui sismogrammi. «L'incendio ha provato effetti a catena» - Come mostra sui social Simone Atzori, ricercatore Ingv, si vedono gli effetti del fortissimo boato di stamattina a ... msn.com scrive

Esplosione Roma, nuvola di fumo visibile in tutta la città. I testimoni: «Un boato enorme che ha fatto tremare le finestre, come un terremoto» - Un distributore di benzina è esploso stamattina intorno alle 8:15 in via Gordiani a Roma, nel quartiere Prenestino. Segnala msn.com