Sacchi su De Bruyne | Un grande giocatore ma penso che la grande fortuna del Napoli sia lui

Arrigo Sacchi celebra l’eccezionale colpo di mercato del Napoli con l’acquisto di Kevin De Bruyne, definendolo un giocatore straordinario. Tuttavia, il suo sguardo va oltre, sottolineando come il vero valore aggiunto per il club azzurro sia rappresentato da Antonio Conte, la vera chiave del successo futuro. In un contesto di grandi ambizioni, è fondamentale non perdere di vista l’equilibrio tra talento e continuità tecnica, elementi che potrebbero fare la differenza in questa stagione.

De Bruyne al Napoli, Sacchi: «Colpo straordinario, ma il vero acquisto è Conte». Le parole dell'ex tecnico rossonero In un'intervista rilasciata all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha espresso grande entusiasmo per il mercato del Napoli, in particolare per l'arrivo di Kevin De Bruyne, ma ha anche voluto sottolineare l'importanza della continuità tecnica .

Alle 9.06 Kevin de Bruyne è atterrato all'aeroporto di Fiumicino, tra poco il fenomeno belga arriverà a Villa Stuart per sostenere le visite per diventare un nuovo giocatore del Napoli Vai su Facebook

