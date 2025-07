Esplosione a Roma in un distributore di benzina tetto volato a 300 metri | 21 feriti I residenti | Volavano pezzi di vetro e ferro

Un’esplosione devastante ha scosso Roma questa mattina, facendo volare vetri e pezzi di ferro a oltre 300 metri di altezza. Il disastro, avvenuto in un distributore di benzina alle 8:18, ha provocato 21 feriti e danni considerevoli ai palazzi circostanti. L’incendio, ancora in corso, richiede una pronta risposta delle autorità. Meloni si è detta vicina alle vittime e segue con attenzione l’evolversi della situazione, mentre le indagini sono già in corso.

Lo scoppio, alle 8 e 18, sentito distintamente dall'Eur al quartiere Trieste. Danni ai palazzi circostanti, l'incendio non è ancora domato. Avviata un'indagine. Meloni: «Seguo con attenzione l'evolversi della situazione, vicini ai feriti».

