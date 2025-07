Ascolti tv | trionfo di Temptation Island

Il fascino dei reality non tramonta mai, e Temptation Island ne è la prova schiacciante, trionfando negli ascolti televisivi. Il segreto? Un mix di emozioni autentiche e scenari coinvolgenti che catturano il pubblico. Mentre Don Matteo si consola con ottimi risultati in replica, il mondo della tv dimostra che anche i format più consolidati possono sorprendere. La domanda ora è: quale sarà il prossimo grande successo?

Ascolti tv ieri sera 3 luglio 2025, Temptation Island 2025 debutta su Canale 5, subito un falò di confronto: i dati Auditel - Ieri sera, giovedì 3 luglio 2025, è finalmente tornato Temptation Island su Canale 5, dando il via a una nuova stagione ricca di emozioni e sfide.

