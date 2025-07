Incidente a Granarolo scontro tra due auto Traffico in tilt

Granarolo si ferma ancora una volta a causa di un incidente che ha causato traffico in tilt sulla SS64, poco prima delle 9 di questa mattina. Due auto, dirette in senso opposto, si sono scontrate in frazione Lovoleto, provocando il ribaltamento di una vettura e l’uscita di strada dell’altra. Sul posto, per gestire la situazione e prestare soccorso, sono immediatamente intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, mentre le autorità indagano sulle cause dell’incidente.

Granarolo (Bologna), 4 luglio 2025 - Ennesimo schianto sulle strade bolognesi. L’impatto, che si è verificato poco prima delle 9 sulla ss64, in frazione Lovoleto di Granarolo, ha coinvolto due auto. I due mezzi, stando a quanto si apprende, andavano in direzioni opposti quando, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, si sono scontrate. Nell’impatto una delle due auto si è ribaltata e l’altra è finita fuori strada. Sul posto, per liberare i due conducenti dai rispettivi mezzi, i vigili del fuoco oltre ai sanitari del 118 con ambulanza e automedica. Le condizioni dei coinvolti non sono gravi per fortuna e sono stati portati in ospedale in codice di media gravità . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incidente a Granarolo, scontro tra due auto. Traffico in tilt

