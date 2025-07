Abb E-Mobility Dopo il periodo di crisi torna il sereno

Arezzo, 04 luglio 2025 – Nel corso dell'ultimo consiglio comunale di San Giovanni, il sindaco Valentina Vadi ha illustrato ai consiglieri, nel dettaglio, gli esiti dell'incontro che si è svolto lo scorso 17 giugno in Regione Toscana, dedicato al monitoraggio e alla verifica dell'utilizzo del contratto di solidarietà attivato per l'azienda Abb E-Mobility. L'amministratore delegato Francesco Mennucci, in quella sede, ha tracciato un quadro aggiornato della situazione aziendale e illustrato gli esiti della nuova strategia industriale messa in atto. Abb E-Mobility ha avviato, tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025, un processo di rinnovamento radicale della gamma di prodotti, accompagnato da investimenti significativi in ricerca e sviluppo.

