Il fumo nero le macerie carbonizzate | le immagini del distributore devastato dall’esplosione a Roma

Un dramma che scuote Roma: un’esplosione devastante in un deposito di gas e carburante ha lasciato dietro di sé fumo nero, macerie carbonizzate e scene di caos. Le immagini parlano da sole: vigili del fuoco, operatori sanitari e cittadini coinvolti in una giornata segnata da emergenza e paura. Una tragedia che richiede attenzione e riflessione. Scopriamo insieme cosa è successo e quali sono le conseguenze di questa terribile esplosione.

Esplosione a Roma in un deposito di gas e carburante.

