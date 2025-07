A chi ci accusa di tacere su Gaza dico | non accetteremo di essere processati in quanto ebrei

A chi ci accusa di tacere su Gaza, rispondiamo con fermezza: il silenzio non è solidarietà, ma pensiero critico. Non accetteremo di essere processati solo per la nostra identità, né tolleriamo che barbarie travestite da coscienza siano giustificate con parole vuote. La verità merita voce, e quella voce si leva forte contro ogni forma di ingiustizia, senza limiti né condizionamenti. È tempo di parlare e agire con coraggio.

di Alex Zarfati* Ci accusano di silenzio. Ma il vero silenzio è quello del pensiero. E c’è un limite. Anche alla barbarie travestita da coscienza. Nel suo ultimo blog su ilfattoquotidiano.it, Gianluca Ferrara – ex senatore M5S – ha superato quel limite. Lo ha fatto con la calma apparente di chi si crede nel giusto, ma lancia parole come pietre. E colpisce. Colpisce gli ebrei italiani, in particolare quelli di Roma, accusandoli di complicità nel genocidio perché non si uniscono al coro globalizzato dell’indignazione a comando. Ci chiede di “uscire dal ghetto”. Ecco. Basterebbe questa frase per chiudere qui ogni discussione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - A chi ci accusa di tacere su Gaza, dico: non accetteremo di essere processati in quanto ebrei

