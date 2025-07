Dumfries Mendes spinge per il Barcellona | questa la situazione

Il mercato estivo si infiamma con il nome di Denzel Dumfries, desiderato dal Barcellona grazie alla spinta del suo agente Jorge Mendes. Tuttavia, i blaugrana devono fare i conti con le restrizioni di mercato e l’attuale impossibilità di affondare per il laterale dell’Inter. La situazione resta incerta, ma il nome di Dumfries continua a circolare come una possibile pedina di rilievo nel calciomercato internazionale. La vicenda promette sviluppi interessanti nelle prossime settimane.

Il Barcellona apprezza Denzel Dumfries, che è stato proposto dal nuovo agente Jorge Mendes alla societĂ catalana. Ma al momento, gli spagnoli non possono procedere sull'esterno dell'Inter. SPINGE – Il Barcellona apprezza Dumfries, ma allo stesso tempo non può procedere dando l'assalto all'esterno dell'Inter. Quest'ultimo, peraltro, nelle ultime ore ha chiosato con uno streamer catalano che aveva provato a stuzzicarlo. Come riferisce il media catalano SPORT, il laterale destro, che ha una clausola rescissoria da 25 milioni di euro valida per l'estero e fino al 15 luglio, è stato proposto al club catalano dal suo agente Jorge Mendes.

