Temptation Island pagelle prima puntata | Alessio imbarazzante NC Antonio porta il trash napoletano 3

Temptation Island torna a infiammare le serate estive, e la prima puntata non ha deluso le aspettative: tra imbarazzi, trash napoletano e momenti esilaranti, questa edizione si preannuncia scoppiettante. Alessio e NC sono già protagonisti di siparietti da ricordare, mentre Antonio porta in scena il suo charme particolare. Ecco le nostre pagelle per una serata all’insegna di emozioni e divertimento, dove il trash regna sovrano e ci regala meme da non perdere.

Temptation Island è tornato in onda ieri, giovedì 3 giugno, su Canale 5 con una nuova edizione che promette di regalarci tanti meme e soddisfazioni. Ecco come sono andati i protagonisti del reality show nelle nostre pagelle. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Temptation Island, pagelle prima puntata: Alessio imbarazzante (NC), Antonio porta il trash napoletano (3)

In questa notizia si parla di: temptation - island - pagelle - prima

“Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso - "Temptation Island", il reality dei sentimenti per eccellenza, si prepara a tornare su Canale 5, ma per il conduttore Bisciglia è in arrivo un brutto colpo.

Temptation Island, le pagelle della prima puntata: c’è già un falò di confronto https://msn.com/it-it/intrattenimento/notizie/temptation-island-le-pagelle-della-prima-puntata-c-%C3%A8-gi%C3%A0-un-fal%C3%B2-di-confronto/ar-AA1HVzSH?ocid=spr_ent&busin Vai su X

È iniziato il “viaggio nelle emozioni”: parte la sfida delle nuove coppie di Temptation Island 2025. Vediamo le pagelle della prima puntata di questa stagione. Vai su Facebook

Le pagelle della prima puntata di “Temptation Island 2025”: finisce subito la storia tra Sonia M. e Alessio; Temptation Island, le pagelle della prima puntata: Antonio già il peggiore (1), Sonia maestra di vita (8); Temptation Island, le pagelle della prima puntata: c’è già un falò di confronto.

Temptation Island, pagelle prima puntata: Alessio imbarazzante (NC), Antonio porta il trash napoletano (3) - Temptation Island è tornato in onda ieri, giovedì 3 giugno, su Canale 5 con una nuova edizione che promette di regalarci tanti meme e soddisfazioni. Secondo comingsoon.it

Temptation Island, le pagelle prima puntata: la mancata fuga di Antonio (3), Sonia B. ride per non piangere (5), Alessio lancia la sdraio (1) - Il villaggio è allestito, il pinnettu è già caldo, e Filippo Bisciglia sorride sornione: Temptation Island è tornato, e promette di servire drama bollente sotto il ... Da msn.com