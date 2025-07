Calhanoglu Inter quanti dubbi sul sostituto | opzioni troppo costose la riflessione

Il futuro di Hakan Calhanoglu all’Inter è avvolto da incertezze e riflessioni. Con il Galatasaray che bussa alle porte, i nerazzurri si trovano a dover valutare attentamente le proprie opzioni, tra dubbi e proposte troppo costose. La trattativa resta in bilico, con la cifra di partenza di 40 milioni che potrebbe essere negoziata. Quale sarà il destino di questo talento nel prossimo futuro? Solo il tempo dirà se resterà all’Inter o troverà una nuova avventura.

Calhanoglu Inter, le ultime sul futuro del centrocampista nerazzurro dopo l’interesse del Galatasaray. Tutti i dettagli in merito. Il futuro di Hakan Calhanoglu è tutt’altro che definito. Come riporta Tuttosport, la trattativa tra l’ Inter e il Galatasaray resta al momento bloccata. L’Inter valuta il giocatore 40 milioni di euro, cifra che, in realtà, potrebbe servire solo a fissare un punto di partenza per poi scendere a 25 milioni di euro, ritenuto l’obiettivo minimo per aprire a una cessione. Dall’altra parte, però, l’offerta turca non andrebbe oltre i 15-20 milioni di euro, mentre proseguono i contatti per l’alternativa Gundogan. 🔗 Leggi su Internews24.com