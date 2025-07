L’8 per mille | un miliardo che muove coscienze denaro e critiche

Oggi l'8 per mille rappresenta un potente strumento di scelta tra fede, impegno sociale e attenzione alle proprie convinzioni. Con un semplice gesto, i contribuenti decidono come indirizzare una parte delle proprie tasse, influenzando non solo il sostegno alle religioni, ma anche progetti umanitari e culturali. Un gesto che muove cifre importanti e accende discussioni profonde sul ruolo della solidarietĂ e della libertĂ di coscienza nel nostro Paese.

L'8 per mille nasce nel 1985 con la legge n. 222, attuativa del nuovo Concordato tra Stato e Chiesa cattolica firmato l'anno precedente. L'idea era semplice: invece dei trasferimenti diretti al clero, lo Stato avrebbe permesso ai cittadini di decidere, con una firma, a chi destinare una quota dell'IRPEF. In principio era solo per la Chiesa cattolica e per lo Stato. Poi, col tempo, si sono aggiunte altre confessioni religiose riconosciute. Oggi oltre allo Stato, sono dodici. Tutte con diritto di ricevere la loro parte del " bottino fiscale ". Chi può riceverlo? Come si sceglie? Nella dichiarazione dei redditi, i contribuenti possono scegliere tra lo Stato, la Chiesa cattolica e altre confessioni religiose con cui l'Italia ha firmato una specifica intesa.

