DAZN porta la Serie A all’estero | le partite in diretta nel Regno Unito Irlanda e USA in spagnolo

DAZN si conferma protagonista assoluto nel mondo dello sport, portando la Serie A all’estero e garantendo agli appassionati di tutto il mondo un accesso esclusivo alle emozioni del calcio italiano. Con diritti in paesi strategici come Regno Unito, Irlanda e USA, la piattaforma continua a espandere il suo palinsesto, offrendo partite in diretta e contenuti di alta qualità. La passione per il calcio non conosce confini: scopri cosa riserva il futuro di DAZN nel panorama globale.

Mentre prosegue il Mondiale per Club FIFA 2025, DAZN - piattaforma globale di live streaming e intrattenimento sportivo - ha raggiunto un accordo per l’acquisizione, in mercati internazionali chiave, dei diritti esclusivi e non esclusivi delle principali competizioni della Lega Serie A (Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana), rafforzando così la consolidata partnership con la ma. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - DAZN porta la Serie A all’estero: le partite in diretta nel Regno Unito, Irlanda e USA (in spagnolo)

In questa notizia si parla di: serie - dazn - porta - estero

Serie A 2024/2025, 37ª giornata tutta in prima serata. Ecco il calendario con le dirette tv Sky e DAZN - La Lega Serie A ha svelato il calendario della 37ª giornata del campionato 2024-2025, con tutte le partite in prima serata.

Resa della Spal: niente iscrizione alla Serie C, entrerà l’under 23 dell’Inter La proprietà del club ferrarese “con grande rammarico” ha spiegato in una nota che “ufficialmente che il club non disputerà il prossimo campionato di Serie C 2025-2026. Si tratt Vai su Facebook

DAZN porta la Serie A all’estero: le partite in diretta nel Regno Unito, Irlanda e USA (in spagnolo); In vacanza, porta con te Netflix Italia, DAZN e RaiPlay grazie a NordVPN; Repubblica - Calcio in tv, Dazn vuole portare in tribunale gli abbonati al Pezzotto. Danni per oltre 10 miliardi.

DAZN porta la Serie A all’estero: tutte le partite in diretta nel Regno Unito, Irlanda e USA (in spagnolo) - Non perdere questa occasione di informarti, clicca e scopri i dettagli! Riporta digital-news.it

Diritti tv, che fa la Serie A se anche qui (come in Francia) Dazn decide di sfilarsi? La Ligue1 s’è fatta il canale tv - Diritti tv Serie A, la Lega si “è impiccata a Dazn” fino al 2029. Scrive ilnapolista.it