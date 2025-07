Mercato Juve l’arrivo di Sancho escluderebbe la conferma di Conceicao? Lo scenario in casa bianconera e l’idea della società

Il mercato della Juventus si infiamma con nuove voci: l’arrivo di Sancho potrebbe mettere in secondo piano la conferma di Conceicao, aprendo un dibattito sulla strategia offensiva bianconera. La società sta valutando attentamente le opzioni per rinforzare il reparto avanzato, con due nomi caldi e pronti a competere per un ruolo chiave. In questo scenario, cosa sceglierà la Vecchia Signora? Seguono aggiornamenti e analisi sulle mosse di mercato più interessanti.

per questa estate. Il mercato Juve sta valutando diverse opzioni per rinforzare il proprio attacco, e Jadon Sancho e Francisco Conceicao sono due nomi al centro delle ultime voci. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i due giocatori rappresentano soluzioni alternative: o l'inglese del Manchester United o il portoghese, già presente nella rosa bianconera nella stagione 20242025, del Porto. Tuttavia, la Juve non potrà portare entrambi in squadra, a meno che non si concretizzi la partenza di Nico Gonzalez.

Giuntoli Juve, altro che graticola! Il dirigente bianconero può rimanere al suo posto. Si placano le voci sul possibile arrivo di un ex Milan. Ultimissime novità - Cristiano Giuntoli resterà in Juventus, mettendo fine alle speculazioni su un suo possibile addio. Le voci di un ex dirigente del Milan in arrivo nell'organigramma bianconero si placano, confermando la fiducia nella leadership di Giuntoli.

Pronto l'affondo per #Sancho La #Juve lavora per cercare quell'accordo: proposta in arrivo Vai su Facebook

Escluderebbe Nico Gonzalez per giusto... Ma ultimamente alla Juve non si fanno considerazioni tecniche ma solo economiche. Vai su X

