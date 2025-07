Caldo per il Giubileo i cannoni ad acqua dell’Esercito

L’arrivo del caldo estivo e l’imminente Giubileo accendono i riflettori su un’inedita alleanza tra tradizione e innovazione: i cannoni ad acqua dell’Esercito, pronti a offrire sollievo e sicurezza durante questa calda stagione. Un intervento che durerà fino al weekend, dimostrando come la collaborazione tra istituzioni possa garantire benessere e tranquillità ai cittadini. La lotta contro il caldo si fa più efficace, mentre si preparano le strade per un evento memorabile.

Anche oggi l'emergenza che durerà fino al weekend L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Caldo, per il Giubileo i cannoni ad acqua dell’Esercito

