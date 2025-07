I produttori contrastino l’Oms che equipara alcol e tabacco | in gioco la libertà delle persone L’allarme dal Regno Unito

L’industria delle bevande si trova di fronte a una sfida cruciale: difendere la libertà di scelta contro le restrizioni che equiparano alcol e tabacco. Il Regno Unito lancia l’allarme, alimentando un dibattito acceso sulla tutela dei diritti individuali. La rivista The Drinks Business invita i produttori a unirsi nella resistenza, perché in gioco non c’è solo il settore, ma la libertà di ogni persona di decidere. È tempo di agire per difendere questa conquista fondamentale.

