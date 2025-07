Mercato Roma anche Krstovic in lizza per l’attacco | il Lecce spara alto

Il mercato della Roma si infiamma: Krstovic, in prova con la maglia giallorossa donata da Mile Svilar, sembra pronto a conquistare un posto in squadra. Con il club capitolino determinato a rafforzare l’attacco, il nome del centravanti del Lecce emerge come una possibile chiave di volta. I colpi di scena sono all’orizzonte e l’attesa per le prossime mosse si fa palpabile. La corsa al nuovo attaccante è appena iniziata.

L’allenamento di ieri con la maglia della Roma, regalatagli da Mile Svilar, ha fatto immediatamente scattare la sensazione generale che Nicola Krstovic voglia essere preso in considerazione per diventare un nuovo giocatore giallorosso. Il club capitolino è al lavoro per rinforzare il reparto offensivo, con Mikautadze che sarebbe il primo sulla lista, anche se Massara starebbe continuando a tenere d’occhio anche il centravanti del Lecce. Le richieste del Lecce. Nonostante il georgiano del Lione possa essere il prescelto, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, non mancherebbe la stima tra Gasperini e Krstovic, con l’attaccante montenegrino che starebbe puntando al salto di qualitĂ . 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Mercato Roma, anche Krstovic in lizza per l’attacco: il Lecce spara alto

