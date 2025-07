Belgio-Italia femminile | dove vederla orario e probabili formazioni

Scopri tutto sul grande confronto Belgio-Italia femminile allo Stade Tourbillon di Sion, un appuntamento imperdibile per gli appassionati di calcio femminile. Dall’orario alle probabili formazioni, ecco come seguire questa emozionante sfida valida per gli Europei 2025. Preparati a vivere un match ricco di adrenalina e talento, perché ogni secondo conta in questa battaglia europea che promette spettacolo.

Allo Stade Tourbillon va in scena la sfida tra Belgio-Italia femminile: le ultimissime di formazione con orario e dove vedere il match Allo Stade Tourbillon di Sion, in Svizzera, si alzerà il sipario sulla prima giornata della fase a gironi degli Europei femminili 2025 con la sfida tra Belgio-Italia femminile. Un match molto atteso, che . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Belgio-Italia femminile: dove vederla, orario e probabili formazioni

La Spagna ha battuto il Portogallo la sera emotiva mentre l’Italia sconfigge il Belgio - Una serata ricca di emozioni e sorprese nel calcio internazionale: la Spagna ha travolto il Portogallo con un netto 5-0 nell’esordio di Euro 2025 femminile, mentre l’Italia si è imposta con determinazione contro il Belgio.

