Emma Muscat incinta svela il sesso del bebè in arrivo

Emma Muscat, ex concorrente di "Amici" e cantante di successo, ha appena condiviso un emozionante gender reveal sui social, svelando che il suo piccolo miracolo sarà una dolce bambina. Con foto dai palloncini rosa e parole piene di gioia, la futura mamma non vede l’ora di abbracciare la sua principessa, che arriverà ad agosto. Un momento di pura felicità che conferma quanto sia speciale questo nuovo capitolo della sua vita.

Con un gender reveal social, Emma Muscat ha annunciato di essere incinta di una bambina. "Non ce la facevamo più a tenere il segreto! Sta per arrivare la nostra piccola principessa", ha scritto la cantante ed ex concorrente di "Amici" condividendo le foto con i palloncini rosa. A marzo aveva rivelato la dolce attesa sfoggiando il pancione in riva al mare e ormai al parto manca poco: la cicogna arriverà ad agosto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Emma Muscat incinta svela il sesso del bebè in arrivo

L'ex di Amici Emma Muscat incinta, svela il sesso del primo figlio: "Non riuscivo più a mantenere il segreto" - Emma Muscat ha finalmente svelato il segreto più atteso: il sesso del suo primo bambino, in arrivo con il compagno Kurt Galea.

