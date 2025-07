Esplosione Roma | 21 i feriti non gravi

Un violento boato ha scosso Roma questa mattina, coinvolgendo 21 persone tra soccorritori e residenti in un’esplosione presso un distributore di carburante. Fortunatamente, nessuno ha riportato ferite gravi, ma gli interventi di polizia, vigili del fuoco e personale sanitario sono stati immediati per garantire assistenza e sicurezza. La città si interroga sulle cause di questo episodio che ha scosso la capitale, lasciando una sensazione di inquietudine e solidarietà.

10.33 Sono 21 in tutto le persone coinvolte nell'esplosione a un distributore di carburante a Roma. Nessuno, fortunatamente, è ferito in modo grave. Molti sono tra i soccorritori intervenuti: otto agenti di Polizia, un autista dei Vigili del fuoco, un operatore del 118 e un carabiniere. Tra i residenti si registrano persone medicate dopo essere state raggiunte da schegge e detriti seguiti all'esplosione, in strada ma anche a casa, quando i vetri delle finestre sono esplosi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

