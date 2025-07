Esplosione a un distributore di Roma | l’arrivo dei soccorsi il boato e la fuga Il video girato da un automobilista

Un violento boato scuote questa mattina Roma: un’esplosione al distributore di carburante ha causato il panico e numerosi feriti. Le immagini catturate da un automobilista mostrano l’instante fatale, mentre i soccorsi si sono subito messi in azione per garantire assistenza e sicurezza. Al momento, 21 persone sono state trasportate in ospedale. La tragedia evidenzia quanto possa essere improvviso e devastante un incidente di questa portata, lasciando la città sotto shock e con molte domande aperte.

Salgono a 21 al momento le persone trasportate al pronto soccorso dal 118 per l’esplosione a un distributore stamattina a Roma. Sono stati accompagnati in diversi ospedali della città. Nel corso delle prime operazioni di soccorso i carabinieri intervenuti hanno evacuato l’area interessata e prestato i primi soccorsi ad alcuni feriti che sono stati accompagnati in ospedale anche con le autoradio di servizio, tra cui uno dei più gravi, condotto all’ospedale Vannini. Anche un carabiniere del Nucleo Radiomobile, tra i primi intervenuti, è rimasto lievemente ferito L'articolo Esplosione a un distributore di Roma: l’arrivo dei soccorsi, il boato e la fuga. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Esplosione a un distributore di Roma: l’arrivo dei soccorsi, il boato e la fuga. Il video girato da un automobilista

In questa notizia si parla di: esplosione - distributore - roma - soccorsi

Esplosione nella notte a Borgaro Torinese: i ladri cercano di colpire il distributore automatico di 'gratta e vinci' - Nella notte tra il 1° e il 2 giugno, Borgaro Torinese è stata scossa da un'esplosione che ha lasciato i residenti increduli.

Forte #esplosione a #Roma. Incidente ad un distributore di benzina: 8 poliziotti e un vigile del fuoco feriti. Evacuazioni in corso Vai su X

? ULTIM'ORA - (? Rinaldo Frignani) Un boato ha investito la Capitale alle 8.18 di venerdì mattina. Poi si è alzata una colonna di fumo alta decine di metri sulla zona di via dei Gordiani 32, al Prenestino, zona Sud Est di Roma. A esplodere un deposito di ga Vai su Facebook

Roma, esplode distributore di benzina: almeno 20 i feriti. Il boato scuote la città - I residenti 'feriti da vetri in frantumi'; Esplosione a un distributore di Roma: l’arrivo dei soccorsi, il boato e la fuga; Paura a Roma, esplode un distributore di benzina: 21 feriti. I residenti: “Come una bomba”.

I soccorsi dopo l'esplosione a Roma - Sono almeno dieci i feriti nell'esplosione al distributore di via dei Gordiani. Si legge su ilgiornale.it

Roma, esplosione in un distributore di benzina: diversi feriti, evacuata la zona - Un’esplosione in un distributore di benzina di via dei Gordiani, nel quartiere Prenestino di Roma, ha causato un boato potente avvertito in numerosi quartieri a Roma. Secondo notizie.it