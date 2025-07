Ricordi royal | dieci anni fa il battesimo della principessa Charlotte

Ricordi? Dieci anni fa, il 5 luglio 2015, la principessa Charlotte riceveva il suo battesimo a Sandringham, un momento di gioia e tradizione che ha segnato l’ingresso ufficiale nella famiglia reale. Un evento che, anche tra le mura della royal family, è stato celebrato con grande solennità, sottolineando l'importanza di questo rito spirituale. Il tempo vola, ma i ricordi di quel giorno speciale rimangono vivi nel cuore di tutti. Il passare degli anni rende ancora più preziosi quei momenti di festa e fede.

Era il 5 luglio 2015 quando, a Sandringham, si tenne il battesimo della principessa Charlotte. Sembra ieri ma, dati alla mano, sono già passati dieci anni. Due lustri dal giorno in cui la figlia di Kate Middleton e del principe William entrò ufficialmente a far parte della famiglia cristiana. Uno dei momenti più importanti nella vita di un credente, con o senza sangue blu, celebrato in maniera pomposa anche all’interno della royal family. Il battesimo di Charlotte. L’evento si svolse non a Londra e nemmeno a Windsor. Al contrario del principe George, che venne battezzato a St.James Palace nel 2013, la secondogenita dei principi di Galles ricevette il suo primo sacramento a Sandringham, nella chiesa di Santa Maria Maddalena (la stessa, per intenderci, dove i royal vanno a messa a Natale e dove, a suo tempo, era stata battezzata anche la principessa Diana). 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Ricordi royal: dieci anni fa il battesimo della principessa Charlotte

In questa notizia si parla di: dieci - anni - battesimo - principessa

Il finale della stagione 36 dei simpson: la parodia tv sorprendente uscita con dieci anni di ritardo - La stagione 36 de I Simpson si conclude con un finale sorprendente e ironico, intitolato “Estranger Things”.

BATTESIMO REALE! Festa nella famiglia reale svedese per il battesimo della principessa Ines Marie Lilian Silvia, Duchessa di Västerbotten nella cappella del palazzo reale di Drottningholm. Ines è figlia del principe Carl Philip e della principessa Sofia e i suo Vai su Facebook

Dieci anni fa, il 5 luglio 2015 veniva battezzata Charlotte. Ricordi quel giorno?; Sofia di Svezia, un look decisamente solare per il battesimo della principessa Ines (e tutti gli outfit della royal family; Il battesimo della principessa Ines di Svezia: Estelle madrina per la prima volta a 13 anni.

Il battesimo della principessa Ines di Svezia: Estelle madrina per la prima volta a 13 anni - Fanpage.it - Nel giorno in cui hanno celebrato i loro primi dieci anni di matrimonio, il principe Carl Philip e la principessa Sofia di Svezia hanno festeggiato anche un altro momento speciale: il battesimo ... Lo riporta fanpage.it

La principessa e il banchiere: 10 anni di matrimonio per la principessa Madeleine di Svezia e Chris O’Neill - la Repubblica - Dieci anni fa, la figlia minore di un re decise di lasciare il suo Paese per sposare un americano e andare a vivere con lui oltre oceano. repubblica.it scrive