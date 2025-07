Esplosione a Roma in deposito benzina Gpl | diversi feriti

Un'esplosione devastante si è verificata alla periferia di Roma, coinvolgendo un deposito di benzina GPL e causando numerosi feriti. L'incidente, scaturito da un urto di un camion contro una conduttura, ha scatenato un conflitto di fiamme che ha danneggiato edifici vicini e coinvolto anche i soccorritori presenti. Tra i feriti, fortunatamente, nessuno in condizioni critiche, ma l’evento ha suscitato grande preoccupazione nella comunità romana. Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio delle autorità.

Sono decine i feriti, nessuno in gravi condizioni, nell'esplosione di un distributore di benzina alla periferia di Roma. L'esplosione è avvenuta mentre i vigili del fuoco erano sul posto per un incendio causato dall'urto di un camion contro una conduttura. La deflagrazione ha investito anche i sanitari già sul posto e provocato danni a edifici vicini. Le fiamme hanno raggiunto un deposito giudiziario nei pressi dell'esplosione; tra i feriti ci sono anche alcuni passanti.

Esplosione a Roma, boato all’alba al Prenestino: colonna di fumo e diversi feriti. Evacuata la zona - Una violenta esplosione ha scosso Roma questa mattina, alle prime luci dell'alba, provocando un boato assordante e una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza.

