Ecco come funziona il bastone tecnologico al servizio dei non vedenti

Scopri come UltraCane rivoluziona la mobilità dei non vedenti, offrendo autonomia e sicurezza attraverso tecnologie innovative. Questo strumento all’avanguardia si integra perfettamente con il tradizionale bastone bianco, rendendo ogni passo più sicuro e confortevole. La tecnologia al servizio di una vita più indipendente: perché ogni persona merita di esplorare il mondo senza limiti.

La mobilità autonoma è essenziale per la qualità della vita delle persone cieche e ipovedenti. Negli ultimi anni sono nate soluzioni tecnologiche avanzate per affiancare il tradizionale bastone bianco, con l’obiettivo di rendere gli spostamenti più sicuri e agevoli. In questo contesto si inserisce UltraCane, un bastone elettronico all’avanguardia progettato proprio per migliorare la mobilità e la qualità della vita delle persone con disabilità visiva, offrendo un supporto tecnologico che aumenta l’autonomia negli spostamenti quotidiani. Un bastone intelligente. UltraCane è un bastone elettronico intelligente pensato per i non vedenti e gli ipovedenti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Ecco come funziona il bastone tecnologico al servizio dei non vedenti

In questa notizia si parla di: bastone - tecnologico - ecco - funziona

#alibroaperto "L'imprevisto non esiste": disse Phileas Fogg prima di imbarcarsi nei suoi 80 giorni in giro per il mondo! Ecco il libro che ha letto... Vai su Facebook

Dazi, “con Trump l’Ue usi bastone e carota”. Ecco cosa può offrire e come metterlo alle…; L'unione ciechi: Ecco il bastone tecnologico ma servono investimenti; Bastone intelligente per gli ipovedenti: si chiama Letismart e darà indicazioni vocali. Ecco come funziona.

Bastone intelligente per gli ipovedenti: si chiama Letismart e darà indicazioni vocali. Ecco come funziona - Il Gazzettino - Ecco come funziona La tecnologia permetterà alle persone con disabilità di usare i mezzi pubblici in ... Segnala ilgazzettino.it

L'unione ciechi: "Ecco il bastone tecnologico ma servono investimenti" - RaiNews - L'unione ciechi: "Ecco il bastone tecnologico ma servono investimenti" Un bastone bianco con una tecnologia integrata per facilitare la camminata degli ipovedenti e dei non vedenti. rainews.it scrive