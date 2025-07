Meteo | ultimi giorni di fuoco Poi da domenica cambia tutto

meteo, e un deciso calo delle temperature, segnando la fine di una fase torrida che ha messo a dura prova cittadini e ambiente. Dopo giorni di caldo estremo, un vento di novitĂ sta per soffiare sul nostro Paese, regalando sollievo e un cambiamento climatico atteso da tempo. Preparatevi a scoprire cosa ci riserva il nuovo scenario meteorologico e come affrontarlo al meglio.

Firenze, 4 luglio 2025 – Ha i giorni contati la canicola africana che sta infiammando anche la nostra regione. Dopo una settimana di temperature ben oltre le medie del periodo – con punte di 40 gradi a Firenze e caldo opprimente ovunque, dalle cittĂ alle campagne – un fronte temporalesco in discesa dal nord Europa è pronto a rimescolare le carte sul piano meteorologico. L’aria fresca che sta per irrompere sull’Italia porterĂ infatti piogge, temporali anche forti e, finalmente, un sensibile calo termico. Secondo gli esperti de iLMeteo.it e del consorzio Lamma, oggi venerdì 4 luglio segnerĂ l’apice dell’ondata di calore, ma sarĂ anche il giorno di passaggio verso una fase piĂą instabile. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Meteo: ultimi giorni di fuoco. Poi da domenica cambia tutto

