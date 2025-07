Ansia e stress stanno prendendo il sopravvento? La respirazione Nadi Shodhana Pranayama può aiutare a gestirli

In un mondo sempre più frenetico, ansia e stress sembrano prenderne il sopravvento. La Nadi Shodhana Pranayama, una semplice tecnica di respirazione a narici alternate, può diventare il vostro alleato per ritrovare calma e equilibrio. Apprezzata anche da celebrità come Gisele Bündchen, questa pratica naturale favorisce il rilassamento, migliora il sonno e rende la vita quotidiana più serena. Scopriamo insieme come integrarla nella tua routine.

A lcune pratiche yoga sono davvero virali, anche sui social, e si prendono veramente cura del corpo. Tra queste la Nadi Shodhana Pranayama, ovvero la respirazione a narici alternate che, tra i moltissimi benefici, ha anche quello di abbassare i livelli di stress e ansia e conciliare il sonno. Una tecnica molto amata anche dalle celeb, come le top Gisele Bündchen e Christy Turlington.

