Scomparsa ex sindaco Pietrantonio l’ApB | Esempio di visione e concretezza

La scomparsa del prof. Antonio Pietrantonio rappresenta una perdita profonda per Benevento. Figura di grande visione e concretezza, ha guidato la città con saggezza e passione per oltre un decennio, lasciando un’impronta indelebile nel cuore della comunità. I consiglieri di Alternativa per Benevento si uniscono al dolore dei familiari, ricordando il suo esempio come modello di dedizione e lungimiranza, un patrimonio che continuerà a ispirare le future generazioni.

I consiglieri di Alternativa per Benevento si uniscono al dolore dei familiari per la scomparsa del prof. Antonio Pietrantonio, "lungimirante Sindaco della città per un decennio. La nostra comunità perde un protagonista di primo piano, che si è fatto apprezzare nel campo professionale come in quello amministrativo per qualità della visione e concretezza dell'agire. Pietrantonio merita di essere ricordato come il Sindaco che ha consentito alla Città di raggiungere importanti traguardi, valorizzandone l'identità storica e culturale in funzione di un progetto virtuoso di sviluppo sociale ed economico del territorio.

