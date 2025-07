Alla faccia degli antagonisti l' Italia è diventata meta turistica per i Paperoni di tutto il mondo

Il tempo scorrerà veloce, e mentre le polemiche si infiammano, l’Italia continua a brillare come meta privilegiata per i paperoni di tutto il mondo. Tra proteste e critiche, l’economia turistica si rafforza, attirando investimenti e prestigio internazionale. Quindi, ai detrattori che sognano di fermare questa corsa al successo, non resta che rimboccarsi le maniche: il nostro Paese ha già dimostrato di saper reinventarsi e risplendere.

I comitati no Bezos, gli anticapitalisti, i pauperisti, i vetero comunisti, i nostalgici della spesa proletaria, i nemici dello sterco del diavolo e tutto l’esercito degli invidiosi sociali che odia chi ha avuto successo nella vita e ha fatto palate di soldi dovranno davvero rimboccarsi le maniche. Certo, il tycoon di Amazon è stato plateale nella sua esibizione di sfarzo e lusso, ma in fondo è rimasto a Venezia una manciata di giorni. Il tempo di spendere qualche centinaio di milioni, di gonfiare i portafogli dell’indotto, di far incazzare tutti e ha tolto le tende. Pensate se i Bezos si moltiplicassero all’infinito e giungessero in Italia non per un fine settimana di festeggiamenti super esclusivi, ma per restarci. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Alla faccia degli antagonisti l'Italia è diventata meta turistica per i Paperoni di tutto il mondo

In questa notizia si parla di: tutto - faccia - antagonisti - italia

Meloni, la doppia faccia che non piace all’Eliseo. Macron la tiene fuori dai giri che contano perché teme che spifferi tutto a Trump. Il caso Fico, la fuga di Merz e il club segreto dei leader che contano (ma senza di lei) - ESCLUSIVA - Giorgia Meloni, inizialmente vista come la "pontiera" capace di unire Europ e e rafforzare il proprio ruolo in Italia, si ritrova ora emarginata dai giochi di potere.

Grazie a questo governo di incapaci in Italia non si riesce più a viaggiare in treno. Una situazione surreale da giorni Vai su Facebook

25 aprile, cortei in tutta Italia. Anpi: 'A Milano oltre 90mila'; Corteo e controcorteo in Barriera di Milano: comitati e commercianti faccia a faccia con gli antagonisti [VIDEO]; Lecco, assalto antifascista al municipio: antagonisti e black bloc a viso coperto contro la polizia.

Italia, capitan Bonucci ci mette la faccia: la risposta alle accuse da social - Tuttosport - Dopo l'episodio della ragazza salita senza permesso sul pullman dell'Italia (LEGGI TUTTO), il capitano azzurro Bonucci ha voluto fare chiarezza sull'accaduto attraverso delle ... tuttosport.com scrive

Faccia a faccia tra Tajani e Ronzulli. In Forza Italia si cerca la tregua - In Forza Italia si cerca la tregua di Emanuele Lauria (ansa) ... Come scrive repubblica.it