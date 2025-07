Esplosione a Roma incendio in distributore benzina | oltre 20 feriti

Una mattinata di terrore a Roma, dove un’esplosione esplosiva in un distributore di benzina ha causato oltre 20 feriti e ha sconvolto il quartiere Prenestino. La collisione tra un camion e una conduttura ha innescato il violento boato, coinvolgendo anche i soccorritori sul luogo. Il bilancio, ancora in fase di aggiornamento, mette in evidenza la gravità di un incidente che ha colpito profondamente la comunità romana.

Un violento boato ha scosso questa mattina via dei Gordiani, nel quartiere Prenestino, a Roma, per l’esplosione di una cisterna presso un distributore. Secondo le prime informazioni, i vigili del fuoco erano stati allertati per l’incidente di un camion che aveva urtato una conduttura. Durante le operazioni di intervento, si è verificata un’esplosione poco dopo le 8, che ha investito anche i sanitari che erano già presenti sul posto. Il bilancio provvisorio è di 21 feriti, tra cui otto poliziotti, un vigile del fuoco e un operatore del 118. Nessuno di loro risulta in gravi condizioni. Tra i feriti ci sono anche alcune persone che si trovavano negli appartamenti vicini: sarebbero almeno quattro, tra cui una persona parzialmente ustionata. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Esplosione a Roma, incendio in distributore benzina: oltre 20 feriti

In questa notizia si parla di: esplosione - roma - distributore - incendio

Esplosione a Roma, boato all’alba al Prenestino: colonna di fumo e diversi feriti. Evacuata la zona - Una violenta esplosione ha scosso Roma questa mattina, alle prime luci dell'alba, provocando un boato assordante e una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza.

Maxi esplosione e incendio in un distributore di carburanti a Roma https://tg.la7.it/cronaca/esplosione-incendio-distributore-carburanti-roma-video-04-07-2025-240582… Vai su X

#Roma Incidente a un distributore di benzina. Un forte boato al prenestino si è sentito in molti quartieri della capitale. L'incidente è stato provocato dal distacco di una pompa di una cisterna. Un'alta colonna di fumo è visibile da diversi punti della città. Vai su Facebook

Esplosione in un distributore a Roma, almeno 10 i feriti; Esplosione in distributore a Roma, almeno 10 i feriti; Roma, esplosione al Prenestino in un distributore di benzina: forte boato avvertito in diversi quartieri della.

Esplosione a Roma, incendio in distributore benzina: almeno 10 feriti - Un forte boato è stato avvertito in molti quartieri della capitale in seguito all'esplosione avvenuta alle 8 a un distributore di benzina, al Prenestino, in zona Gordiani. Da ansa.it

I soccorsi dopo l'esplosione a Roma - Sono almeno dieci i feriti nell'esplosione al distributore di via dei Gordiani. Scrive ilgiornale.it