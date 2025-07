Calciomercato Bologna Perin nuovo portiere rossoblu? Questi ostacoli potrebbero complicare la trattativa

Il calciomercato del Bologna si anima con l’ipotesi di un colpo a sorpresa: Mattia Perin potrebbe vestire i colori rossoblù. Tuttavia, diversi ostacoli complicano questa trattativa, tra questioni economiche e di accordi tra le parti. La possibilità di vedere il portiere della Juventus in Emilia resta affascinante, ma il percorso verso questa operazione è ancora pieno di incognite. Riuscirà il Bologna a superare gli ostacoli e regalare a Mihajlovic un nuovo protagonista tra i pali?

Calciomercato Bologna: idea Perin, ma lo scenario resta complicato. La situazione attuale dei rossoblu Il calciomercato Bologna è entrato nel vivo e tra le tante ipotesi che circolano in queste settimane c’è anche quella che porta a Mattia Perin. Il portiere della Juventus, dopo anni vissuti all’ombra dei titolari, potrebbe essere alla ricerca di un . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Bologna, Perin nuovo portiere rossoblu? Questi ostacoli potrebbero complicare la trattativa

In questa notizia si parla di: calciomercato - bologna - perin - portiere

Calciomercato Bologna, Mbangula fortemente nel mirino dei rossoblu per l’estate. Trattativa con la Juve! - Il calciomercato estivo si preannuncia caldo per il Bologna, con Mbangula nel mirino dei rossoblù. In attesa della finale di Coppa Italia, il club emiliano sta valutando possibili rinforzi e ha avviato una trattativa con la Juventus per assicurarsi il talentuoso calciatore.

#Perin verso l’addio: piace a #Bologna e #Como #Juventus #SerieA #Calciomercato Vai su X

Il #Bologna pensa a #Perin. Il portiere della Juventus, in scadenza il 30 giugno 2027, è stato sondato anche dal Como. #Juventus Vai su Facebook

Calciomercato Bologna - Chieste informazioni alla Juventus su un portiere; Juventus, mercato aperto anche per i portieri: Perin in partenza, due strade per sostituirlo; Portieri Bologna, quattro idee dal mercato se parte Skorupski: le ultime.

Calciomercato Juve, la cessione nel reparto che non t’aspetti! Il bianconero è seguito da due club di Serie A: i dettagli sulla possibile uscita - Tutti gli aggiornamenti sul bianconero in partenza Mattia Perin, portiere della Juventus, è nuovamente al centro di voci di calciomercato ... juventusnews24.com scrive

Juventus, Perin in uscita: su di lui Como e Bologna - Il portiere della Juventus è ormai vicino all'addio ai bianconeri, ed è intenzionato a cercare spazio altrove. Da msn.com