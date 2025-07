Circoli del Valdarno Dopo i controlli della Finanza interviene Rifondazione Comunista Tira una brutta aria

In un Valdarno scosso dai controlli della finanza, Rifondazione Comunista alza la voce, denunciando un clima di tensione e sospetto che minaccia la vitalità dei circoli culturali e sociali della regione. Mirko Vichi, segretario del partito, denuncia un “strano accanimento” che rischia di mettere in pericolo la già fragile rete di associazioni progressiste come gli ARCI. La situazione desta preoccupazione, e si avvicina un momento cruciale per il futuro del tessuto sociale locale.

Arezzo, 04 luglio 2025 – “Tira una brutta aria in Valdarno, come del resto in tutto il Paese.” È un grido di allarme quello lanciato da Mirko Vichi, segretario del Partito della Rifondazione Comunista – Valdarno Aretino, che denuncia con preoccupazione quello che definisce uno “strano accanimento” nei confronti dei circoli associativi e ricreativi, in particolare di area progressista come i circoli ARCI. Una presa di posizione arrivata a pochi giorni dalla vicenda scoppiata al circolo del Ponte alle Forche, al centro di un controllo della Guardia di Finanza che in questi mesi si è esteso anche ad altri circoli della vallata. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Circoli del Valdarno. Dopo i controlli della Finanza interviene Rifondazione Comunista. “Tira una brutta aria”

