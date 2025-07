Roma trema il boato e la deflagrazione | esplode un deposito di gas e carburante al Prenestino Feriti e ustionati Un testimone | sembrava una bomba video

Roma questa mattina è stata scossa da un'eccezionale esplosione al Prenestino, che ha generato panico e confusione tra i cittadini. Il boato, seguito da una colonna di fumo nero e intense fiamme, ha causato feriti e ustionati, mentre testimoni raccontano di un fragore assordante e di scene di caos. La città si interroga sulle cause di questa tragedia che ha sconvolto il cuore di Roma, lasciando il pubblico in attesa di aggiornamenti ufficiali.

Roma, esplode un deposito di gas e carburante al Prenestino: feriti, ustionati e panico. Un boato assordante squarcia di primo mattino il silenzio della capitale, e subito una grande colonna di fumo nero si alza in cielo: fragore e grigiore poi soverchiati dal rosso delle fiamme. È la drammatica istantanea di una forte esplosione che si è verificata a Roma in zona Prenestina, e che è stata sentita in diverse zone della città. Un distributore di benzina è andato a fuoco poco dopo le 8 e sul posto si precipitano immediatamente i vigili del fuoco. Così come, nel giro di breve arrivano almeno sette ambulanze, oltre a vigili del fuoco, polizia e carabinieri. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Roma trema, il boato e la deflagrazione: esplode un deposito di gas e carburante al Prenestino. Feriti e ustionati. Un testimone: sembrava una bomba (video)

