Il Napoli vuole trattare per il rinnovo di Anguissa fino al 2028 Sky

Il Napoli si prepara a blindare uno dei suoi elementi più preziosi: Frank Anguissa. Nonostante le voci di addio, i partenopei vogliono prolungare il contratto del centrocampista camerunense fino al 2028, rafforzando la propria rosa e assicurandosi un leader in mediana. Sky Sport conferma che il club ha già esercitato il prolungamento automatico fino al 2027, ma ora punta a trattare per un accordo ancora più lungo. La volontà è chiara: Anguissa rimarrà azzurro.

Frank Anguissa è sempre più vicino alla permanenza a Napoli, nonostante le numerose voci d’addio delle scorse settimane. Non solo. Gli azzurri vorrebbero trattare con il centrocampista camerunense per prolungare il suo contratto fino al 2028. Il Napoli vuole trattare per il rinnovo con Anguissa fino al 2028. Come riportato da Sky Sport: Il Napoli ha esercitato il prolungamento automatico del rinnovo di Anguissa fino al 2027. Nonostante questo il club azzurro vuole comunque trattare per il rinnovo del centrocampista fino al 2028, così da sottolineare la sua importanza all’interno del progetto. Arabia e Fenerbahçe non hanno convinto il centrocampista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il Napoli vuole trattare per il rinnovo di Anguissa fino al 2028 (Sky)

In questa notizia si parla di: napoli - trattare - rinnovo - anguissa

Osimhen, nuovo tormentone: la Juve deve trattare col Napoli. Che non vuole fare sconti, ma è costretto a venderlo - Osimhen torna a dominare le voci di mercato, diventando il vero tormentone di questa sessione estiva.

Gianluca Di Marzio su X: " La #SscNapoli ha esercitato l'opzione per il rinnovo di Anguissa fino al 2027. Si lavora per estendere fino al 2028." #calciomercato #anguissa #sscnapoli #skysport Vai su Facebook

@anguissa Vai su X

Napoli, si parla con Anguissa per il rinnovo oltre l'opzione automatica: la situazione; Napoli, dialoghi con Anguissa per il rinnovo; Sky - Rinnovo Anguissa, in stand-by prolungamento automatico! Contatti in corso: il piano del Napoli.

Napoli-Anguissa non è stata esercitata la clausola per trattare il rinnovo in maniera tradizionale - Anguissa non è stata esercitata la clausola per trattare il rinnovo in maniera tradizionale Così Di Marzio su X Dialoghi tra il Napoli e Franck Zambo Anguissa per il rinnovo con gli azzurri Il ... Segnala 100x100napoli.it

Napoli-Anguissa fino al 2028: le ultime sul rinnovo - Il Napoli esercita l'opzione per il rinnovo di Frank Anguissa fino al 2027: si lavora per estendere il prolungamento fino al 2028 ... Secondo gianlucadimarzio.com