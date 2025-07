Perugia maxi sequestro di marijuana in una villa | trovate 69 piante in serra

Un maxi sequestro di marijuana scuote Perugia: nella periferia sud, una villa nascondeva una serra con 69 piante e un bilancino di precisione. La scoperta della Guardia di Finanza ha portato al sequestro di circa 5 kg di droga, valutati oltre 40mila euro sul mercato illecito. Un colpo duro alla criminalità , che dimostra come l’impegno delle forze dell’ordine possa fare la differenza. La lotta allo spaccio continua senza sosta.

La Guardia di Finanza di Perugia ha scoperto una serra di marijuana in una villa alla periferia sud della cittĂ . Sequestrate 69 piante alte circa un metro e mezzo, oltre a 9 grammi di sostanza giĂ essiccata e un bilancino di precisione. Il raccolto, stimato in 5 kg di marijuana, avrebbe fruttato oltre 40mila euro sul mercato illecito. Il responsabile è stato denunciato alla Procura per violazione della normativa sugli stupefacenti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Perugia, maxi sequestro di marijuana in una villa: trovate 69 piante in serra

