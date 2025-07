Saldi estivi 2025 | quando iniziano cosa compreranno gli italiani

Anche nel 2025, i saldi estivi rappresentano un appuntamento imperdibile per gli italiani, pronti a cogliere le migliori occasioni. Con il via domani, 5 luglio, e un giro d’affari stimato di 3,5 miliardi di euro, sei italiani su dieci hanno già pianificato acquisti, puntando principalmente a capi di abbigliamento, accessori e tecnologia. Questa forte partecipazione conferma quanto i saldi siano un momento di entusiasmo e convenienza, e ci si aspetta che...

Anche nel 2025 i saldi estivi si confermano tra gli eventi promozionali più attesi dagli italiani. Le vendite di fine stagione estive prenderanno il via domani, sabato 5 luglio, in quasi tutte le regioni (con l’eccezione di Trento e Bolzano). Già sei italiani su 10 hanno pianificato un acquisto, per un giro d’affari stimabile intorno ai 3,5 miliardi di euro. Una risposta di pubblico che conferma l’elevato gradimento dei saldi da parte dei consumatori, anche (e forse soprattutto) in un contesto in cui le famiglie spendono con prudenza. È quanto emerge dal consueto sondaggio Confesercenti-IPSOS sui saldi estivi, secondo il quale l’alto interesse è ancora più notevole se si considera il dilagare di offerte anticipate e pre-saldi fuori dalle regole: sei milioni e mezzo di consumatori, secondo le stime, avrebbero già acquistato con lo sconto prima della partenza ufficiale dei saldi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Saldi estivi 2025: quando iniziano, cosa compreranno gli italiani

