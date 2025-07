Napoli bimbo sviene sotto il sole cocente | corsa all’ospedale Santobono

In una calda giornata napoletana, un bambino è stato colto da un malore sotto il sole cocente, scatenando immediatamente una corsa contro il tempo verso l’Ospedale Santobono. Fortunatamente, grazie alla prontezza dei soccorritori e alle cure tempestive, il piccolo ha potuto riprendersi. Un episodio che sottolinea l’importanza di proteggersi dal caldo intenso e di intervenire prontamente in situazioni di emergenza.

Un bambino è stato colto da un malore a causa delle alte temperature ed è svenuto. Il fatto è accaduto mercoledì 2 luglio a Napoli. Il piccolo è stato subito soccorso e trasferito rapidamente al Pronto Soccorso dell'Ospedale Santobono, dove ha ricevuto le cure necessarie e si è ripreso.

