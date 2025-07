Esplosione in un distributore di benzina a Roma vigili del fuoco impegnati a spegnere le fiamme Dieci squadre al lavoro

Un'onda di emergenza scuote Roma: un'esplosione in un distributore di benzina nel quartiere Casalino ha richiesto l'intervento di dieci squadre di vigili del fuoco, impegnate a domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Tra i soccorritori, anche uno dei vigili intervenuti è rimasto ferito. La situazione rimane critica, con alcune persone già assistite sul posto. La città osserva attentamente gli sviluppi di questa difficile operazione di emergenza.

Esplosione i n un distributore di carburante in via dei Gordiani, zona Casalino a Roma: coinvolto uno dei vigili del fuoco intervenuti. Squadre impegnate a spegnere le fiamme che stanno interessando il deposito nella parte retrostante la stazione di rifornimento. Soccorse alcune persone rimaste ferite. Sono 10 le squadre al lavoro. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Esplosione in un distributore di benzina a Roma, vigili del fuoco impegnati a spegnere le fiamme. Dieci squadre al lavoro

